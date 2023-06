Automobilisti e trasportatori in coda, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia per la chiusura del tratto per lavori.

Coda segnalata da Arenzano a Voltri, all’allacciamento con la A26 Voltri – Gravellona Toce e da Pegli all’allacciamento con la A26 a Voltri.