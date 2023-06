Genova – Al via questa mattina, con la prima prova scritta di italiano, gli esami di maturità per l’anno 2023. Sono ben 10.846 gli studenti che questa mattina inizieranno uno degli esami più importanti della propria carriera scolastica.

Si torna all’esame in presenza e alle 8,30 in punto, in tutti gli istituti scolastici verranno aperte le buste contenenti i tracciati decisi dagli esperti del Ministero dell’Istruzione per la prima prova pratica di italiano, quella che, una volta, veniva chiamata “tema”.

Gli studenti (5.892) solo in provincia di Genova, avranno sei ore per sviluppare il proprio lavoro con un elaborato che può partire da una traccia di Storia, di Letteratura o un tema di attualità.

Dopo la consueta – e inutile – caccia agli elaborati diffusi “in anticipo” ci si concentra su quelli “probabili” come la morte dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ad alto rischio di interpretazione e giudizio, sino alla caduta del Fascimo e alle celebrazioni per i 75 anni della Costituzione Italiana.

L’esame di Maturità proseguirà domani, 22 giugno, con la prova scritta che varia a seconda dell’indirizzo scelto: dalla traduzione di un testo ad una serie di quesiti matematico scientifici a prove di elaborazione tecnica.

A seguire, dopo qualche giorno di pausa, inizieranno gli esami orali.