Vado Ligure (Savona) – Si trova ricoverato all’ospedale San Martino di Genova il pensionato 70enne che ieri sera si è ferito in modo grave al volto con una motosega. L’uomo stava tagliando della legna con la lama a motore quando l’attrezzo è sfuggito di mano colpendolo in pieno viso e provocando terribili ferite.

Subito soccorso, l’uomo è stato trasferito in elicottero all’ospedale genovese dove è stato curato e ricoverato per accertamenti e dove, molto probabilmente, dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ricostruttivo.

In corso le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica del terribile incidente.