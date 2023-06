Genova – Ancora passeggiate notturne di famigliole di cinghiali per strada e ancora emergenze per la sicurezza di automobilisti e motociclisti.

La prima segnalazione è giunta alla polizia locale (Telefono: 0105570 email: vigilanza@comune.genova.it) da via Trento, nel quartiere di Albaro, intorno all’1,30

Una famigliola a spasso per strada ha fatto scattare l’invio dei messaggi di allerta e l’intervento della pattuglia della polizia locale per garantire la sicurezza dei Cittadini e dei passanti in moto e auto.

Via Trento segnalata presenza cinghiali, prestare massima attenzione

Poco prima delle 2 altra segnalazione ma in via Donaver, nel quartiere di San Fruttuoso dove gli ungulati hanno deciso di sgranchire le zampette per strada, alla ricerca di bidoni della spazzatura da ribaltare e soprattutto di sacchetti delle spazzatura abbandonati accanto ai bidoni dai soliti incivili.

Anche in questo caso è scattato il protocollo di emergenza con invio di messaggi di allerta e arrivo della pattuglia per vigilare sulla sicurezza.

Un altro gruppetto di cinghiali è stato avvistato intorno alle 2,30 in viale Nazario Sauro, sempre ad Albaro e ancora una volta gli agenti della polizia locale sono stati costretti a correre per garantire che non si verificassero incidenti stradali anche gravi come quelli avvenuti nelle scorse settimane.

