Genova – Una moto che sfreccia tra le auto in corso Marconi, alla Foce, e la sagoma dell’agente della polizia locale che intima lo stop al motociclista e la sua reazione sorprendente.

Fa discutere il video diffuso in questi giorni sui social che mostra un motociclista che percorre corso Marconi, in direzione centro a velocità apparentemente sostenuta.

Il centauro compie alcune evoluzioni tra le auto incolonnate quando, ad un tratto, un agente della polizia locale che impugna la paletta e giustamente lo stoppa intimando l’alt.

Il motociclista lo scansa ed invece di preoccuparsi dei rischi corsi e delle possibili violazioni commesse, se la prende con l’agente.