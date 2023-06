Genova – Un incidente sul lavoro si è verificato nelle prime ore di questa mattina. A Sestri Ponente, in via Soliman, un operario della Fincantieri sarebbe precipitato da una scala, facendo un volo di alcuni metri e finendo per terra.

Dopo un primo intervento del medico dell’azienda, sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 i quali, fortunatamente, hanno riscontrato come le ferite del 36enne non fossero gravi.

Nonostante ciò, per svolgere ulteriori accertamenti, l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Villa Scassi.