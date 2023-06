Genova – Traffico in tilt questa sera, nella zona del centro e della Foce per il maltempo che ha convinto molti a prendere l’auto ma anche a causa di manifestazioni e incidenti.

Auto in coda e disagi, in direzione levante, sulla strada Sopraelevata Aldo Moro per traffico intenso ma anche in corso Aurelio Saffi, sempre verso levate per lo stesso motivo.

Una manifestazione in corso nella zona della Foce ha fatto impazzire la viabilità nella zona di Brignole / corso Torino e via Tolemaide