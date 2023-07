Genova – Ha lanciato il suo pitbull contro un ragazzo di 20 anni durante una lite e l’animale gli ha strappato il lobo di un orecchio. Migliorano all’ospedale San Martino le condizioni del giovane aggredito ieri pomeriggio nei giardini della Fiumara. Il ragazzo è stato aggredito da un altro giovane per motivi ancora in corso di chiarimento e quando ha accennato una risposta gli è stato lanciato contro un grosso esemplare di pitbull evidentemente addestrato a questo scopo.

L’animale è saltato al volto del malcapitato e lo ha morsicato strappando letteralmente parte di un orecchio.

Io giovane, sanguinante, è stato soccorso dalle persone presenti che avevano già chiamato le forze dell’ordine al divampare della lite e all’arrivo dell’ambulanza è stato trasferito in ospedale.

Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza che si registra nell’area del centro commerciale Fiumara e l’ennesima aggressione di cani che sempre più spesso vengono acquistati come fossero vere e proprie armi e usato non solo per la difesa.

Da più parti si torna a chiedere che venga istituito l’obbligo di patentino per alcune razze più frequentemente protagoniste di episodio di cronaca sebbene gli addestratori ripetano che non esistono razze “pericolose” ma solo padroni non preparati a seguire adeguatamente animali di taglia piuttosto grossa e selezionati per la forza del loro morso.

Un corso di preparazione alla gestione, però, viene suggerito anche dagli addestratori.