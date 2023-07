Genova – Ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato. Ancora un curioso incidente nel capoluogo ligure con il ribaltamento di una vettura.

Questa volta è successo in via Felice Maritano, nella zona di Begato, nel quartiere di Bolzaneto.

L’automobilista ha perso il controllo del veicolo per cause da accertare e l’auto ha sbandato finendo su un lato.

Subito sono intervenuti dei passanti che hanno chiamato il 118 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118

(Foto di Archivio)

notizia in aggiornamento