Genova – Un bando da 12 milioni di euro per supportare le imprese della Liguria e del Mezzogiorno nello sviluppo di tecnologie al servizio della robotica.

A lanciarlo, nell’ambito dello Spoke 5 RAISE finanziato dal PNRR è l’Istituto Italiano di Tecnologia

A partire da oggi, 5 luglio 2023 sarà possibile accedere a contributi per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimenta-le con l’obiettivo di favorire processi di accelerazione tecnologica e di stimolare l’innovazione attraverso solu-zioni afferenti ai domini della robotica e dell’intelligenza artificiale (IA) nelle aree della sostenibilità ambien-tale e sociale, dell’urbanizzazione inclusiva, della salute e dell’innovazione portuale.

L’iniziativa si colloca nelle attività di valorizzazione della ricerca del trasferimento tecnologico e della cono-scenza gestite dallo Spoke 5 per tutto l’Ecosistema Raise e coordinate dall’Istituto Italiano di Tecnologia ed è di supporto alle attività di ricerca e sviluppo svolte dagli Spoke scientifici coordinati da CNR, Università Degli Studi di Genova e IIT stesso. In particolare, il bando si propone di supportare la fase di accelerazione tecno-logica dei progetti di ricerca sviluppati dagli Spoke scientifici e ne vuole facilitare la vicinanza al mercato.

Il bando è stato studiato da un gruppo congiunto dei tre enti di ricerca che coordinano gli Spoke (IIT, CNR, Università Degli Studi di Genova) e dell’HUB per favorire l’allargamento di RAISE con nuovi affiliati in una re-te di collaborazione con aziende di eccellenza nel Mezzogiorno. I progetti dovranno dimostrare un elevato li-vello di innovazione attraverso lo sviluppo di tecnologie abilitanti che migliorino la competitività del sistema produttivo e sociale e favoriscano la transizione verde e digitale.

L’obiettivo primario del bando è quello è di stimolare lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione in Liguria e creare filiere industriali e di ricerca e sviluppo con il Mezzogiorno secondo le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) incluse nel “Bando per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi dell’innovazione territoriali” nel contesto del quale è stato finanziato il progetto RAISE. Questo approccio mira a creare una robusta sinergia territoriale in grado di potenziare la competitività su scala nazionale e interna-zionale.

Il bando si rivolge a micro, piccole e medie imprese, in forma singola o in partenariato mentre le grandi im-prese potranno accedere ai finanziamenti solo se in partenariato con almeno una di minore dimensione.

Il bando finanzia progetti con contributi fino a 500.000,00 euro nel caso di impresa singola o partenariato di micro, piccole e medie imprese, e fino a 700.000,00 euro nel caso di partenariati comprendenti una grande impresa. Il contributo sarà erogato, con differenti percentuali in base alla tipologia di beneficiario, a “fondo perduto”e le imprese singolarmente o in partenariato potranno presentare una sola proposta per Spoke.

In particolare, saranno finanziati i progetti con riferimento alle 4 aree tematiche oggetto degli Spoke scientifi-ci previsti dal progetto RAISE. Nel bando vengono identificate delle sfide tecnologiche espresse dai team di ricerca dei singoli Spoke e qui sono sintetizzate in modo generale:

• Accessibilità e inclusione nel contesto urbano (Spoke 1 – coordinamento CNR) – robotica e IA per svi-luppare soluzioni “smart city” innovative per migliorare l’accessibilità e promuovere l’inclusione nelle aree urbane come la personalizzazione della fruizione di percorsi pedonali o veicolari, spazi pubblici per il tempo libero accessibili e inclusivi;

• Assistenza sanitaria personale e remota (Spoke 2 – coordinamento IIT) – robotica e IA per migliorare l’assistenza sanitaria, sia in termini di dispositivi medici personali, come robot di assistenza o disposi-tivi di monitoraggio della salute, sia in termini di telemedicina;

• Cura e protezione dell’ambiente (Spoke 3 – coordinamento CNR) – robotica e IA per la gestione dell’ambiente e la mitigazione del cambiamento climatico, ad esempio con robot per il monitoraggio ambientale o sistemi di IA per la gestione dell’energia;

• Porti intelligenti e sostenibili (Spoke 4 – coordinamento UNIGE) – robotica e IA per migliorare l’effi-cienza e la sicurezza dei porti mediante la realizzazione di robot autonomi per il trasporto di merci o il monitoraggio delle infrastrutture o sistemi di IA per la gestione del traffico portuale.

Le proposte progettuali saranno raccolte dal 5 luglio al 20 settembre e il processo di valutazione delle propo-ste sarà condotto da un panel di esperti selezionati e successivamente analizzate dai team di ricerca degli Spoke. Tutte le informazioni relative a questa opportunità verranno pubblicate oggi sui canali online di IIT (www.iit.it) e RAISE (www.raiseliguria.it)

Per approfondimenti:

https://www.raiseliguria.it/bandi-e-gare/bando-per-progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale-nei-domini-dell-intelligenza-artificiale-e-della-robotica