Genova – Un’imbarcazione ha preso fuoco poco al largo della spiaggia di Multedo, nel ponente genovese.

A dare l’allarme i bagnanti che hanno visto l’imbarcazione avvolta prima dal fumo e poi dalle fiamme.

Sul posto stanno accorrendo i Vigili del Fuoco e l’ambulanza del 118

Via mare in arrivo anche la Guardia Costiera

Al momento non si segnalano feriti

notizia in aggiornamento