La Spezia – In seguito all’accordo stipulato tra la Giunta regionale e i Medici di Medicina Generale che prevede l’apertura dello studio del medico di assistenza primaria a ciclo di scelta nelle giornate di sabato, domenica e festivi, al fine di offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale del MMG, ASL5 comunica gli studi dei professionisti che saranno aperti sabato 15 e domenica 16 luglio 2023 nel Distretto 18:

DSS 18

Dott. Attilio Borghetti domenica 16 ore 8/12

via Cavour, 87 Lerici

Dott.ssa Viviana Caputo domenica 16 ore 14/17

Via Cavour, 150 La Spezia

Dott. Giuseppe Di Sibio sabato 15 ore 8/12

via Mantegazza, 14 San Terenzo

Dott. Rosario Leotta sabato 15 ore 8/12

via Crispi, 103 La Spezia

Dott. Lorenzo Lupi sabato 15 ore 8/12

via Mameli, 18 La Spezia

Dott.ssa Tania Mazzi sabato 15 ore 14/17

Viale Italia, 557 La Spezia

Dott.ssa Svitlana Panok domenica 16 ore 8/12

via Sardegna, 11/a La Spezia

Dott.ssa Luisa Pietrogiacomi sabato 15, domenica 16 ore 14/17

via Amalfi, 4 La Spezia

Dott. Giuseppe Romeo domenica 16 ore 14/17

via Ferrari, 72 La Spezia

Dott.ssa Maria Serena Ruffini sabato 15, domenica 16 ore 14/17

via Roma, 44 Le Grazie

Dott. Alessandro Soriani domenica 16 ore 8/12

via del popolo, 26 La Spezia