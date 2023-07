Genova – E’ stata identificata grazie alle foto segnaletiche mostrate dai carabinieri alle due anziane derubate la casalinga di 60 anni genovese arrestata per una serie di furti sulle spiagge della zona di Pegli.

Due delle vittime, praticamente coetanee, l’hanno riconosciuta dichiarando che la persona aveva effettivamente “gironzolato” attorno ai loro teli mare e borse, prima che scoprissero il doppio furto dei portafogli.

La donna, una donna residente a Genova, è ben conosciuta dalle forze dell’ordine per diverse altre vicende giudiziarie.

I carabinieri si sono recati a casa della persona e le hanno notificato la denuncia per furto.

Solo qualche giorno fa una agente di polizia era stata derubata dello zaino, sempre a Pegli, ma era riuscita a far arrestare i malviventi.