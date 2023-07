Genova – Hanno scelto decisamente lo zaino sbagliato da rubare i due ragazzi di 23 e 24 anni fermati da una poliziotta che si trovava sulla spiaggia di Pegli al di fuori del proprio orario di servizio.

L’agente ha appoggiato lo zaino sul telo da spiaggia e si è allontanata per un tuffo ma da lontano ha subito avvistato il comportamento anomalo di due giovani che si aggiravano in spiaggia con fare piuttosto sospetto.

I due si sono avvicinati al suo telo bagno e con una mossa fulminea si sono impossessati dello zaino allontanandosi furtivamente.

La poliziotta li ha rapidamente raggiunti e dopo essersi qualificata, mostrando un distintivo, ha cercato di riappropriarsi dello zaino e di fermare i due delinquentelli.

I due ragazzi a quel punto l’hanno spintonata cercando di scappare ma l’agente li ha nuovamente raggiunti riuscendo nel frattempo a chiedere l’intervento dei “colleghi” del commissariato di Cornigliano che hanno raggiunto i due e li hanno arrestati con l’aiuto della poliziotta.

I due, denunciati per rapina impropria, saranno processati in settimana.