Genova – Un trattore in Sopraelevata ancora non si era visto e tantomeno a trainare una roulotte. Per questo, quando è passato, ieri pomeriggio, gli automobilisti di passaggio non riuscivano a credere ai loro occhi

Si tratta del viaggio decisamente particolare di una coppia di turisti belgi che hanno deciso di girare l’Europa – in un viaggio di oltre 9mila chilometri, con questo mezzo di trasporto decisamente particolare e anche datato visto che il timbro di fabbrica risale al 1964.

Non è dato sapere se abbiano tutti i permessi per farlo, considerato che un trattore non è abilitato al traino delle roulotte ma il passaggio sulla Sopraelevata è filato liscio e la coppia ha proseguito il viaggio come se niente fosse.

Il loro passaggio ha però arricchito il palmares delle “stranezze” per la strada sopraelevata dove corrono lepri e animali vari, persone a piedi e in bicicletta e persino in monopattino.

Foto da Facebook