Torna il gran caldo e l’afa in Liguria per la città di Genova scatta nuovamente l’allerta da bollino giallo per ondata di calore di livello 1.

A diffonderla la Protezione Civile per la giornata di oggi e per quella di domani.

Torna l’invito alle persone anziane a non uscire nelle ore più calde della giornata ma anche a non far uscire i bambini e le persone con problemi di salute cronici.

La Protezione Civile rammenta anche le precauzioni che si dovrebbero rispettare in situazioni come questa, ovvero:

•Consuma pasti leggeri

•Bevi molta acqua

•Fai attenzione alla conservazione di cibo e farmaci

Rischio di tipo meteorologico, dovuto alle alte temperature della stagione estiva, che può creare seri problemi di salute per il non adeguato raffreddamento del corpo o per disidratazione.

La capacità di termoregolazione corporea è relativa a condizioni di salute, età e farmaci assunti: ne soffrono di più anziani, neonati, bambini piccoli e soggetti non autosufficienti.

L’ondata di calore è classificata in base a temperatura, umidità e durata.

Il Sistema nazionale di previsione e allarme per la prevenzione degli effetti sulla popolazione è coordinato dal Ministero della Salute che emette un bollettino online, dal lunedì al venerdì da maggio a settembre, valido per un periodo massimo di 72 ore.

NUMERI UTILI per anziani e famiglie in difficoltà:

AUSER 800 995988 attivo nei giorni feriali e festivi dalle ore 8 alle 20

AGORA’ 800 593235 attivo nei giorni feriali e festivi dalle ore 8 alle 20.