Genova – Cielo scuro, lampi e tuoni in lontananza e, in Val Bisagno, le prime gocce di pioggia. I radar meteo segnalano l’arrivo di una veloce perturbazione da ponente accompagnata da temporali e precipitazioni anche abbondanti.

A ponente, nella zona del savonese si sono abbattute anche alcune forti grandinate che non hanno mancato di far danni, soprattutto all’agricoltura.

Grandinate in ValBormida ma anche sulla costa

Questo l’aggiornamento del bollettino meteo di Arpal:

Oggi, venerdì 21 luglio : Condizioni di instabilità con possibili rovesci o temporali su tutte le zone. L’innesco dei fenomeni sarà più probabile su rilievi e zone interne ma non si escludono sconfinamenti costieri. Bassa probabilità di temporali forti, possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Condizioni di disagio fisiologico per caldo su tutte le zone.

Sabato 22 luglio: Ancora instabile su tutte le zone con possibili rovesci o temporali di intensità al più moderata, fenomeni più probabili su rilievi e zone interne ma non si escludono sconfinamenti costieri. Rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali con possibili raffiche fino 60 km/h sui capi esposti di A, 50 km/h sui settori centrali. Condizioni di disagio fisiologico per caldo su tutte le zone.

DOPODOMANI DOMENICA 23 LUGLIO Condizioni di disagio fisiologico per caldo su tutte le zone.

🌡Minima della notte 13.3 gradi a Pratomollo, nel comune di Borzonasca (Genova); alle ore 12 la rete Omirl segnala, come valore più elevato fin qui registrato, 31.5 gradi a Cenesi, comune di Cisano sul Neva (Savona).