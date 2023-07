Genova – Controlli di polizia anche sulle spiagge del ponente genovese ed in particolare sulla spiaggia di Voltri.

Gli agenti della Questura di Genova hanno effettuato diversi controlli identificando ben 103 persone.

Tre le perquisizioni personali estese anche ad auto e camper e una persona è stata denunciata per possesso ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere. Due i sanzionati amministrativamente per possesso di sostanze stupefacenti con relativo ritiro delle rispettive patenti di guida.

Una persona è stata colpita da una contravvenzione da 5000 euro per vendita abusiva di alimenti e bevande e due persone sono state sanzionate per la nuova normativa sull’alcool.

Gli agenti hanno anche sanzionato con una contravvenzione una persona che circolava in monopattino in una zona pedonale e tre persone sono state multate per aver portato i cani in spiaggia nonostante i divieti.