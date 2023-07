Londra – Addio alla cantante Sinead O’Connor. La musicista irlandese, celebre per la canzone Nothing Compares 2 U, negli anni 90, ha combattuto sino alla fine contro depressione e problemi mentali che l’hanno trascinata più volte nei recessi più oscuri della mente.

La morte del figlio Shane, suicida lo scorso anno, ha dato il colpo di grazia al già precario equilibrio della cantante che era diventata in breve tempo una leggenda della musica irlandese.

Di carattere ribelle e contestatore, Sinead O’Connor esprimeva sul palco le sue battaglie anche contro la Chiesa cattolica ed era famoso il suo gesto di strappare la foto del Papa durante un concerto.

Dopo la fama la depressione e la solitudine ma anche battaglie civili e la conversione all’Islam.

Ben dieci gli album firmati da Sinead O’Connor che lascia tre figli.