Genova – Traffico nel caos, nel ponente genovese, a causa di una serie di incidenti e lavori che hanno mandato il tilt la viabilità autostradale e cittadina quasi contemporaneamente.

A causa di un incidente sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia si sono formate lunghe code tra Pegli e Genova Ovest e la chiusura del casello di Sampierdarena per consentire la bonifica autostradale ha letteralmente fatto collassare le strade che dal ponente portano al centro città.

Il traffico autostradale si è riversato sulla viabilità cittadina e sull’Aurelia, da Pegli a Sampierdarena si è formato un enorme serpentone di auto, moto e camion.

Bloccata completamente la viabilità in zona Sestri Ponente e poi sulla Guido Rossa e in Lungomare Canepa dove da giorni si registrano pesanti disagi per i lavori e per il nuovo innesto sulla Sopraelevata che costringe il traffico diretto all’autostrada alla sola corsia esterna.

Il risultato è il caos e automobilisti furibondi in una giornata “normale”