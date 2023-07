Santo Stefano al Mare (Imperia) – Non c’è l’ha fatta Roberto Mirabella, 39 anni, il motociclista coinvolto nella notte tra domenica e lunedì in un gravissimo incidente nella cittadina della riviera ligure di ponente, all’altezza della Marina degli Aregai.

Si tratta della seconda vittima dell’impatto frontale tra la moto di Mirabella e l’auto condotta da un pensionato di 70 anni che è deceduto sul colpo.

Roberto Mirabella era stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ma le sue condizioni sono subito apparse molto gravi, l’uomo è deceduto in ospedale per le ferite.

Restano gravi anche le condizioni della donna che viaggiava con Mirabella e che si trova ancora ricoverata nell’ospedale di Imperia.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che potrebbe aver avuto origine per la decisione di uno dei veicoli di imboccare la statale Aurelia.

La manovra potrebbe aver causato l’impatto frontale violentissimo che ha già fatto due vittime.