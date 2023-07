Genova – Perquisizione e sequestro di documentazione, questa mattina, negli uffici della Sampdoria a Corte Lambruschini, alla Foce. La Guardia di Finanza ha effettuato un accesso ai locali dove si è trattenuta a lungo per visionare e catalogare documenti relativi alle indagini sulle presunte plusvalenze che avrebbero permesso a molte società di Calcio di “aggiustare” i propri bilanci.

In particolare, secondo le prime indiscrezioni, i finanzieri avrebbero concentrato la loro attenzione sui documenti relativi alla compravendita di giocatori tra la società blucerchiata e quella della Juventus tra il 2019 e il 2020.

Secondo le ipotesi investigative della Procura della Repubblica di Torino vi sarebbero sospetti su presunte plusvalenze fittizie e false fatturazioni.

In pratica, secondo i sospetti, alcuni giocatori sarebbero stato comprati e venduti “alterando” con artifici contabili il loro valore.

Sempre secondo le indiscrezioni le verifiche avrebbero riguardato la trattativa per la compravendita di Emil Audero, dalla Juve alla Samp ma anche il passaggio alla società bianconera di Daouda Peeters e Erasmo Mulè e ,le operazioni contabili effettuate per il passaggio di Nicolò Francoforte, Matteo Stoppa ed Erik Gerbi giunti a Genova dal capoluogo piemontese.

I finanzieri avrebbero esaminato anche la documentazione inerente il contratto per la cessione di Giacomo Vrioni, nel 2020.

Secondo i sospetti dei magistrati, poi, le false fatturazioni, oltre a permettere l’evasione di Iva alterando i Bilanci, avrebbero consentito di accedere a prestiti e finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (Mediocredito Centrale S.p.A) per una cifra che potrebbe arrivare a 5 milioni di euro, non sarebbero stati concessi per la difficile situazione economica che sarebbe emersa.

Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti anche finanziamenti assistiti da garanzia pubblica per 17 milioni di Euro e un finanziamento da 40 milioni di euro da Macquarie Bank.

Nell’acquisizione della documentazione da parte della Guardia di Finanza ci sarebbero anche presunti sospetti della Procura della Repubblica di Paola (CS) rispetto alle indagini sul fallimento di aziende e società che sarebbero riconducibili all’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Nelle ipotesi di accusa, ancora da verificare e dimostrare, ci sarebbero anche malversazioni di fondi pubblici erogati per l’emergenza Covid e che, invece, sarebbero stati dirottati ad altre “esigenze” societarie.

In ultimo ci sarebbero all’esame dei finanzieri anche le pratiche relative ai finanziamenti erogati per rinnovare gli impianti sportivi e i debiti che la Sampdoria aveva (e forse ancora ha) rispetto al Comune di Bogliasco. Una vicenda che aveva portato ad uno scontro politico proprio all’interno del consiglio comunale.