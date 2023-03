Bogliasco – Rischia di scatenare un imprevedibile “reazione a catena” la contestazione presentata in consiglio comunale, a Bogliasco, sul ritardo dei pagamenti della Sampdoria. La società avrebbe infatti un debito con il Comune per circa 350mila euro e in consiglio comunale è arrivata la richiesta della Lega di revocare la concessione per gli impianti sportivi in uso.

“La Lega Nord – spiega il sindaco di Bogliasco, Luca Pastorino – attraverso un suo consigliere comunale di minoranza a Bogliasco, ha chiesto di revocare la concessione alla Sampdoria in territorio comunale e, di fatto, ha accusato l’amministrazione di non aver fatto nulla per mandare via la società dal paese. Abbiamo infatti preso atto, durante il consiglio comunale dello scorso venerdì, della richiesta di procedere con la revoca della concessione poiché Sampdoria risulta inadempiente rispetto agli oneri da versare nei confronti del nostro Comune”.

“Il Comune di Bogliasco – prosegue Pastorini – ha posto in essere quanto possibile per recuperare il proprio credito per canoni non corrisposti dalla Sampdoria, credito come che oggi è “coperto” dall’ombrello della procedura di Composizione Negoziata della crisi della società concesso dal Tribunale e dalla quale attendiamo sviluppi”.

La risposta del sindaco e del consigliere delegato allo Sport del Comune di Bogliasco Massimo Albasini arriva seguito di un comunicato stampa diramato dalla Lega Nord Golfo Paradiso questa mattina.

“Il Sindaco e l’amministrazione si chiedono, piuttosto, quale sia l’atteggiamento e la posizione di Lega Nord all’interno dell’amministrazione del Comune di Genova, dove la Lega è maggioranza, nei confronti di Sampdoria per l’utilizzo dello stadio Luigi Ferraris all’interno del quale il club continua a giocare”