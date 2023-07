Genova – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada. Questa volta è avvenuto in corso Dogali, nell’elegante quartiere di Castelletto.

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio e ad avere la peggio è stato un pensionato di 75 anni che stava attraversando.

L’uomo è stato travolto e sbalzato a terra, riportando diverse ferite e un brutto trauma cranico.

Subito soccorso da alcuni passanti, il pensionato è stato trasferito al pronto soccorso in codice rosso, il più grave.

Per consentire i rilievi la strada è stata chiusa e sul posto stanno operando gli agenti della polizia locale.

In corso anche la ricostruzione dell’ennesimo incidente che vede un pedone travolto per strada.