Genova – Famigliola di cinghiali in mezzo alla strada, in piazza Rotonda, nel quartiere di Borgoratti e nessuna segnalazione del sistema di allerta per le emergenze cittadine.

Pericolo per automobilisti e motociclisti, nella zona di via Cadighiara e via Tanini a causa della passeggiata di un gruppetto di cinghiali, una mamma con cucciolotti cresciutelli ma questa volta la messaggistica del Comune, di solito piuttosto attenta a segnalare questo tipo di situazioni, non ha ancora lanciato l’allarme.

Il rischio di incidenti è alto ma anche quello che persone a piedi possano fare lo spiacevole e pericoloso incontro.

In casi come questi, solitamente, a seguito delle segnalazioni dei Cittadini, la polizia locale invia il messaggio di allerta ed invia una pattuglia a garantire la sicurezza dei Cittadini a seguito degli incidenti, anche molto gravi, già avvenuti nei mesi scorsi o per il pericolo che persone vengano aggredite e morsicate come recentemente avvenuto in piazza Palermo alla Foce.

L’emergenza cinghiali prosegue e crescono le polemiche di quanti si aspettavano invece un concreto intervento per risolvere la situazione.