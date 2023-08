Genova – Via libera al piano di ristrutturazione, con aumento di capitale sociale, presentato dai nuovi proprietari della Sampdoria. Il Tribunale ha infatti respinto il ricorso presentato d’urgenza da Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, e che chiedeva il blocco dell’aumento di capitale deciso da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi.

Una decisione che, di fatto, spiana la strada ai nuovi proprietari della società blucerchiata che potevano essere bloccati un uno dei passaggi chiave per la ristrutturazione del debito della società.

Proprietà e soprattutto Tifosi, però, trattengono ancora il respiro perchè Ferrero, a norma di Legge, ha ancora 15 giorni per presentare un eventuale ricorso alla decisione del giudice anche se con scarse possibilità che venga accolto.

Il “colpo di scena” diventa sempre più improbabile ma non è impossibile e questo pesa sulle operazioni in corso da parte della nuova proprietà che deve affrontare una situazione debitoria non certo semplice da gestire.