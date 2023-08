Genova – Aggredita per strada da un cane lasciato libero senza guinzaglio. E’ successo ieri sera, intorno alle 18,30 ad una donna che stava portando a spasso il proprio cagnolino.

La donna si trovava in via Isonzo, nel quartiere di Sturla, quando ha incrociato un altro cane, sembra si trattasse di un lupo cecoslovacco, che ha improvvisamente attaccato il cagnetto.

La donna, per salvare il proprio cagnolino, ha cercato di prendere in braccio l’animale ed è stata morsa ferocemente ad una gamba.

Le sue urla di aiuto hanno richiamato alcune persone che sono intervenute scacciando il cane aggressivo e hanno chiamato il 118 che ha inviato un’ambulanza.

La persona ha riportato alcune ferite ed è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Il cane che ha compiuto l’attacco è fuggito e secondo alcuni testimoni era con il padrone che si è allontanato senza prestare soccorso alla signora ferita e per questo rischia la denuncia anche per omissione di soccorso.

Le forze dell’ordine ricordano che è obbligatorio l’uso del guinzaglio per strada e sui sentieri percorsi da altre persone e cani.

Se verrà identificato, il proprietario del cane pagherà tutti i danni causati e molto probabilmente la sua assicurazione rifiuterà il risarcimento perché l’animale girava libero in violazione delle normative.