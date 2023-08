Genova – La Protezione Civile del Comune di Genova ha confermato l’allerta di livello 1 (Giallo) per ondata di calore prevista per la giornata di oggi, giovedì 17 agosto e per domani, venerdì 18.

Si invitano le persone anziane, i bambini e le persone con malattie croniche invalidanti a:

•Non uscire nelle ore più calde

•Consumare pasti leggeri

•Bere molta acqua

•Fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci

Secondo le previsioni meteo infatti, è previsto un ulteriore intensificazione del livello di calore percepito e il rafforzamento del promontorio di alta pressione africana porterà nei prossimi giorni ad un nuovo picco delle temperature.