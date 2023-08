Inizio settimana con temperature molto elevate per la massima espansione del promontorio sub-tropicale sull’area del Mediterraneo e dell’Italia.

Il termometro raggiungerà valori molto elevati sia per le temperature massime che in quelle minime un pò in tutta la Liguria

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 21 agosto 2023

Inizio settimana all’insegna del tempo stabile e soleggiato sull’intero territorio regionale, eventuali annuvolamenti avranno carattere temporaneo.

Disagio fisiologico per il caldo. Temperature elevate, anche nei valori minimi.

Venti tra la notte ed il mattino deboli o moderati dai quadranti settentrionali, a seguire temporaneo inserimento della brezza da sud sotto-costa nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in aumento, molto caldo.

Costa: min 26/31°C, max: 32/38°C.

Interno: min: 17/28°C, max: 33/40°C.