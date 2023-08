Prolungato sino a venerdì 25 agosto il bollino rosso per caldo record per la città di Genova. Il promontorio africano continua a “cacciare” le perturbazioni che tentano di arrivare sull’Italia e mantiene condizioni di tempo stabile e caratterizzato da ondate di calore.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

•Non uscire nelle ore più calde

•Consuma pasti leggeri

•Bevi molta acqua

•Fai attenzione alla conservazione di cibo e farmaci