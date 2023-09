Genova – Un cucciolo di pitone è stato trovato questa mattina per le strade di Sampierdarena e sul posto sono intervenuti i volontari dell’Enpa che lo hanno preso in affido in attesa di trovare il proprietario.

Difficilmente, infatti, l’animale può aver fatto molta strada e probabilmente è fuggito dal terrario di qualche maldestro collezionista.

L’animale è giovanissimo e nonostante il caldo sembra in forma e dunque non dovrebbe essersi “perso” da molto.

Il proprietario può rivolgersi all’Enpa di Genova anche attraverso la pagina Facebook

Non è la prima volta che vengono trovati serpenti tropicali a Genova. Qualche anno fa un pitone era stato trovato a passeggio in via Cornigliano

ma un esemplare di grosse dimensioni, lungo oltre due metri, era stato trovato anche nel greto del torrente Bisagno, a Borgo Incrociati