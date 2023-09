Genova – Brutto incidente stradale, ieri sera, intorno alla mezzanotte, nella centralissima piazza De Ferrari. Due persone a bordo di un mezzo a due ruote sono cadute rovinosamente a terra in circostanze ancora da chiarire e sono rimaste ferite.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 che hanno trasportato i due in ospedale.

In corso la ricostruzione dell’incidente che, al momento, non sembra aver coinvolto altri veicoli