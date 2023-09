Genova – Lo storico presidente delle Officine Sampierdarenesi, Gianfranco Angusti, è morto. La notizia è stata diffusa dalla moglie con un post su Facebook che ha scatenato una serie di messaggi di cordoglio da parte di chi ha conosciuto l’impegno di Angusti nelle molte battaglie che lo hanno visto strenuo difensore della sua Sampierdarena.

In ultimo le battaglie contro il trasferimento dei depositi petrolchimici a poche centinaia di metri dalle prime abitazioni del quartiere del ponente genovese.

Cordoglio anche del Comitato di Lungomare Canepa che, su Facebook scrive: “Abbiamo appreso della scomparsa di Gianfranco Angusti. Il Comitato Lungomare Canepa si unisce al cordoglio in un abbraccio sincero. Un uomo forte e d’altri tempi che si è battuto per Sampierdarena e di questo lo ringraziamo. Condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”.