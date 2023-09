Genova – Lunedì 11 settembre riapre al traffico regionale la linea ferroviaria Genova-Ovada-Acqui Terme.

E’ infatti terminata la prima fase degli interventi del valore complessivo di 84 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR, che consentiranno di migliorare la regolarità del servizio ferroviario.

Nei trenta giorni in cui la circolazione dei treni è stata sospesa sono stati eseguiti interventi

di rinnovo di oltre 12 chilometri di binario nella tratta compresa tra Borzoli e Mele,

impermeabilizzazione delle arcate del viadotto Visone, tra le stazioni di Prasco e Visone

con demolizione e rifacimento della massicciata e del binario, demolizione e ricostruzione

completa di tre ponticelli nella tratta Ovada – Acqui, consolidamento del rivestimento in

muratura nella galleria Del Ciso, ristrutturazione degli impalcati dei due sottovia posti ai

lati della stazione di Ovada Nord e interventi ai deviatoi di Borzoli.

Dall’11 al 17 settembre, in ottemperanza agli standard normativi previsti dal tipo di lavori

effettuati, i treni percorreranno parte della tratta tra Genova Borzoli e Genova Acquasanta

a velocità precauzionalmente ridotta con possibili variazioni d’orario entro i 5 minuti