Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del camionista di 51 anni coinvolto questo pomeriggio in un brutto incidente sul lavoro, a Voltri.

L’uomo stava lavorando sulla sponda del suo camion, in via delle Fabbriche, quando è scivolato a terra in circostanze ancora da chiarire ed ha battuto violentemente la testa a terra.

L’uomo ha perso in sensi e le persone presenti hanno subito chiamato il 118 che ha fatto arrivare sul posto un’ambulanza che ha portato il ferito sino al terminal portuale di Prà-Voltri per poi farlo trasferire in elicottero al pronto soccorso del San Martino

Qui il camionista è stato intubato e sottoposto a diversi esami medici per accertare eventuali lesioni interne.

Sul posto anche le forze dell’ordine e gli ispettori del Lavoro e della Asl 3 per verificare il rispetto delle normative anti infortunistiche.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro dopo quello registrato a calata Bettolo con un operaio travolto da un new jersey spostato con un mezzo meccanico.