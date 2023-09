La presenza ingombrante dell’anticiclone sul Mediterraneo caratterizzerà anche questo inizio di settimana ma da martedì correnti umide sud-occidentali determineranno un incremento della nuvolosità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 11 settembre 2023

In mattinata prime velature in transito da ponente verso levante.

Dal pomeriggio stratificazioni medio-alte maggiormente strutturate, sempre in un contesto soleggiato, non si esclude qualche nube più bassa lungo costa in serata.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti meridionali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in lieve diminuzione.

sulla costa: minime 17°C/24°C ; massime 24°/29°C

nell’entroterra: minime 6°C/18°C ; massime 22°C/30°C