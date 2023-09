Recco (Genova) – Si è sentito male sulla spiaggia e non c’è stato modo di salvargli la vita. Un turista di Varese di 80 anni è morto, questa mattina, mentre si trovava sulla spiaggia detta “dei Frati”.

L’anziano si è sentito male ma nonostante l’intervento di alcuni bagnanti e poi del 118 non è stato possibile rianimarlo.

Sul posto è accorsa anche la polizia locale e la guardia Costiera ma per il pensionato non c’era più nulla da fare.