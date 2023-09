Genova – Momenti di tensione, ieri sera, in via Pierino Negrotto Cambiaso, a Rivarolo, per il tentativo di un gruppo di persone di “occupare” l’area dove sta sorgendo il campo temporaneo che ospiterà Migranti nelle prossime settimane.

La presenza delle persona ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine che presidiano la zona dopo le proteste, soprattutto sui social, per l’insediamento.

“Senza dignità” è la definizione attribuita al campo dal presidente del Municipio Federico Romeo che sui social annuncia la manifestazione di protesta che si terrà venerdì 22 settembre, alle 17 nel parcheggio del Circolo Ricciotti per protestare contro la scelta “incomprensibile” della collocazione ma anche per protestare per la decisione di non coinvolgere i Municipi e la cittadinanza nelle scelte che la riguardano.

“In Via Pierino N. Cambiaso a Rivarolo – scrive Romeo sulla sua pagina Facebook – si sta consumando una vergogna senza alcun rispetto della dignità delle persone. Container dentro a un piazzale, senza alcun servizio e vicino a un fabbricato inagibile e in stato di pericolo strutturale. Così la Cooperativa Misecoop, (mai conosciuta ne tantomeno sentita) vuole ospitare minori stranieri non accompagnati. Un sito inadeguato sotto tutti i punti di vista”

“Questa la chiamano accoglienza? – protesta ancora Romeo – Il nostro Municipio non si è mai sottratto a dare una mano e siamo a disposizione per ogni soluzione alternativa ma sempre nel rispetto della dignità delle persone.

Attendo risposta dagli Assessori comunali Gambino e Rosso che, ancora, non si sono degnati di rispondere alla mia lettera (del 6/09) ma ben conoscono la questione!!.

Allego qui, per rendere visibile a tutti ogni passo che ho predisposto a nome del nostro Municipio”.