Pieve Ligure (Genova) – Potrebbe appartenere ad una delle due persone disperse in mare da ieri sera il cadavere rinvenuto al largo di Punta Vagno, alla Foce, durante la regata delle Millevele che si è tenuta questa mattina.

Il corpo senza vita è stato avvistato intorno alle 11 e recuperato dalla Guardia Costiera che lo ha subito trasferito all’obitorio per i rilievi del medico legale.

Si tratterebbe di una delle due persone che vengono cercate in mare da ieri notte quando una telefonata disperata al 118 segnalava due persone trascinate dalle onde.

Le ricerche delle due persone, un cittadino polacco ed uno ucraino, sono andate avanti per ore, nella notte di ieri sera, con l’ausilio di imbarcazioni della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco, i sommozzatori e un elicottero con visore notturno richiamato dalla base di Sarzana.

Nessuna delle due persone è stata trovata nella notte e le ricerche sono riprese all’alba di questa mattina.

Molto probabilmente, quindi, le correnti hanno trascinato al largo e poi lungo la costa il corpo senza vita di uno dei dispersi.

Ora saranno le indagini a chiarire le cause del decesso ma soprattutto come abbiano fatto i due a finire in mare.

Una terza persona, anch’essa di cittadinanza polacca, era con loro sino a poco prima della tragedia e potrebbe forse fornire elementi utili a chiarire la vicenda.