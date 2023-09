Genova – E’ stata trasportata all’ospedale Galliera in codice giallo la donna che questa mattina è caduta dallo scooter sul quale viaggiava in corso Monte Grappa, richiedendo i soccorsi dei sanitari del 118.

Le cause dell’incidente al momento sono ancora da chiarire, ma è probabile che la 50enne abbia perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava in maniera autonoma e che nel sinistro stradale non siano coinvolti altri veicoli.

Nella zona si è creato fin da subito un po’ di traffico e, per gestirlo, sono giunte anche alcune pattuglie della Polizia Locale.