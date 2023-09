Genova – Ancora passeggiate di cinghiali per strada, nella notte, in ValBisagno dove una famigliola di animali ha deciso di avventurarsi per strada in via Lungobisagno D’Istria all’ altezza di piazza Garassini Garbarino.

L’allarme è scattato intorno alle 22 quando i cinghiali sono stati visti “uscire” dal greto del Bisagno da uno dei tanti passaggi che ancora non sono stati messi in sicurezza e hanno iniziato il loro “giretto” alla ricerca di qualche sacchetto della spazzatura abbandonato fuori dai bidoni o di qualche contenitore ancora “ribaltabile”.

Subito è scattata l’emergenza ed è stato inviato il consueto messaggio di allerta per automobilisti e motociclisti e inviata una pattuglia per garantire la sicurezza dei cittadini.