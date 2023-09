Il campo di alta pressione presente sull’Europa centro-orientale continua a proteggere la Liguria dall’arrivo di perturbazioni e quindi prosegue la fase di bel tempo stabile e asciutto con temperature al di sopra della media stagionale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 27 settembre 2023

Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, salvo temporanei addensamenti sul versante nord dell’Appennino al primo mattino.

Passaggio di velature durante la giornata.

Venti moderati, a tratti tesi dai quadranti settentrionali, in particolare al mattino tra Savonese e Genovese e sull’Appennino orientale, crinali esposti.

Mari: generalmente mosso al largo, poco mosso / stirato sotto-costa.

Temperature: in lieve aumento le minime nell’interno ed in quota.

sulla costa: minime 18/22°C ; massime 25/30°C

nell’entroterra: minime 8°C/16°C ; massime 21°C/26°C