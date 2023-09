Genova – La conferma ufficiale ancora non è arrivata ma secondo il sito online dell’Ordine dei Giornalisti sarebbe Stefania Aloia la nuova direttrice de Il Secolo XIX di Genova.

Torinese, formazione giornalistica nei settimanali locali e nell’edizione piemontese de Il Giornale, Aloia ricopriva l’incarico di vice Direttore di Repubblica che fa parte, come il quotidiano genovese, del gruppo Gedi.

Da qualche mese i “rumors” davano in partenza l’ormai ex Direttore Luca Ubaldeschi.

Stefania Aloia sarebbe la terza direttrice di un Media italiano.

Prima di lei Agnese Pini ai quotidiani del Gruppo Riffeser (Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno) e a Rita Lofano (Agi).

Ad Aloia i complimenti e gli auguri della Redazione di LiguriaOggi.it