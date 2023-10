Imperia – Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine dopo il ritrovamento di un cadavere avvenuto questa mattina in via 4 novembre.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di circa 50 anni, rivenuto nelle prime ore della mattina da alcuni passanti, che hanno allertato i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Al loro arrivo è stato constatato il decesso.

I carabinieri hanno avviato le verifiche necessarie: al momento non si esclude alcuna ipotesi.