Prosegue il transito di correnti umide in un contesto di alta pressione stabile sul Mediterraneo. In mattinata condizioni di cielo nuvoloso su gran parte della Liguria ma nel corso della giornata le condizioni meteo dovrebbero migliorare con tendenza al bello anche nei prosimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 5 ottobre 2023

Cielo velato sulla costa, parzialmente nuvoloso lungo la fascia appenninica, soprattutto quella di ponente.

Venti tesi da nord al mattino tra Savonese e Genovese, in calo nel pomeriggio

Mare poco mosso

Temperature stazionarie