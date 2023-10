Genova – Ancora un pedone investito mentre attraversa la strada. Questa volta è avvenuto in viale Bracelli, nel quartiere di Marassi.

Intorno alle 19,30 una persona che stava attraversando sulle strisce è stata travolta da un’auto di passaggio.

Subito soccorsa, la persona è stata trasferita in gravi condizioni in ospedale mentre le forze dell’ordine raccoglievano elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Si tratta dell’ennesimo caso di un pedone travolto sulle strisce pedonali a Genova.

Da tempo i residenti della zona lamentano la velocità eccessiva di moto e auto e la scarsa illuminazione degli attraversamenti stradali.