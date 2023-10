Savona – E’ stato riaperto solo a tarda sera, il traffico sull’autostrada A6 Savona – Torino dove si è verificato un grave incidente stradale intorno alle 18,30.

Un camion si è ribaltato nelle vicinanze del raccordo con l’autostrada A10 in direzione Ventimiglia e dal suo serbatoio è fuoriuscito un grosso quantitativo di carburante che si è riversato sulla strada rendendola impraticabile.

Fortunatamente il conducente del mezzo pesante non è rimasto ferito in modo grave ma le conseguenze per il traffico locale ed autostradale sono state pesanti.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco che hanno bonificato la strada e rimesso il camion nella posizione normale.

(Foto di Archivio)