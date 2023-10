Arenzano (Genova) – Migliora, all’ospedale San Martino dove è stato ricoverato, l’escursionista caduto mentre raggiungeva il rifugio Argentea, alle spalle di Arenzano.

Per cause ancora da accertare l’uomo, 55 anni, è scivolato cadendo per diversi metri e si è procurato un forte trauma toracico.

Soccorso da passanti l’uomo è stato medicato dal persona paramedico del 118 e poi trasferito in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale genovese per tutti gli esami del caso.

L’uomo non è in pericolo ma sono previsti esami specialistici per escludere lesioni interne.