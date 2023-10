Genova – Tornano per il 13esimo anno consecutivo “Le Giornate Magiche di Pegli” domani, sabato 14, e domenica 15 ottobre, organizzate dal Civ Riviera di Pegli di Confcommercio Genova, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Genova, Camera di Commercio, Ascom-Confcommercio e Amiu. Il prossimo weekend Pegli si trasformerà nel “Regno di Peglilot”, con piazze e vie animate da cavalieri e principesse, popolani e nobili, falconieri, arcieri, sbandieratori, fate, streghe e maghi. Anche quest’anno a Pegli saranno allestite taverne e locande con menù a tema. Verrà anche coniata moneta coniata per l’occasione, utile per i giochi e le attività rivolte ai più piccoli: il Peglirino di rame dal valore di 3 euro. Durante il pomeriggio i bambini si potranno cimentare in “prove di coraggio”, combattimenti, mura di castelli da scalare, quiz nel giardino delle fate e laboratori, per conquistare punti ed essere nominati tra i cavalieri di Re Artù.

Inoltre, per i più piccoli la possibilità di fare il battesimo della sella.

«Sarà un fine settimana all’insegna del divertimento per piccoli e grandi, riproponendo il tema medievale che riscuote ogni anno grande successo e apprezzamento da parte del pubblico di ogni età – dichiara l’assessore al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine Paola Bordilli – Tanti gli appuntamenti diffusi nella delegazione pegliese, che trasformerà le principali piazze, il lungomare e le spiagge in un villaggio medioevale con tantissime attrazioni che consentiranno di scoprire antichi mestieri, specialità enogastronomiche e artigianato. Come nella scorsa edizione, anche quest’anno, come Amministrazione comunale, ampliamo le “Giornate magiche” con il corteo storico di domenica a cui, oltre ai tanti Gruppi Storici presenti, si aggiungeranno gli sbandieratori di Lavagna, per rendere ancora più scenografico il passaggio nelle vie della delegazione».

«Le giornate magiche sono ormai un appuntamento importante a Pegli, come Confcommercio ci complimentiamo con il nostro Civ per l’impegno – dice Alessandro Cavo, presidente di Ascom Confcommercio – L’evento contribuirà certamente a vivacizzare ancora di più Pegli perché sono certo che tante persone vorranno essere presenti alle giornate magiche».

«La 13esima edizione delle Giornate Magiche riprende il format degli anni scorsi ma porterà con sé delle novità ai giochi organizzati per i più piccoli – dichiara Raffaella Grasso, presidente Civ Riviera di Pegli- Il nostro quartiere si trasformerà in “Peglilot”, grazie agli allestimenti tipici medievali che saranno presenti sia nei pressi dei negozi che nelle zone adibite alle prove. I veri protagonisti di queste giornate saranno i bambini perché potranno cimentarsi con moltissime prove in tema medievale. Moltissimi negozi cambieranno il loro aspetto tradizionale per tuffarsi nella Pegli medievale, proponendo arti e mestieri dell’epoca oltre che a giocare insieme ai bambini che prenderanno parte alla manifestazione».

Modifiche alla viabilità

È istituito il divieto di circolazione veicolare domenica 15 dalle 11 in: piazza Rapisardi, via Piandilucco, via Parma, via Opisso, Lungomare di Pegli, piazza Porticciolo altezza Bar Rombo, largo Calasetta. Sarà inoltre chiusa al traffico, con divieto di sosta, dalle 7 alla 24 di domenica 15 in via de Nicolay, dall’incrocio con via Sabotino all’incrocio di Lungomare di Pegli (ex bar Amleto) e dalle 7 alle 13 di domenica 15 di piazza Porticciolo (adiacenze bar Rombo Nord).