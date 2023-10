Genova – Automobilisti in coda, sull’autostrada A12 Genova Livorno tra Genova est e l’allacciamento con la A7 Genova Milano a causa di un tamponamento tra auto in direzione ponente.

Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso ed è in atto un restringimento di carreggiata per consentire le operazioni di bonifica.

Pesanti i disagi e lunghe le attese. La coda ha ormai raggiunto e superato il casello di Genova Nervi.

notizia in aggiornamento